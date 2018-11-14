Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'den çok kritik YPG açıklaması

'den çok kritik YPG açıklaması

'li üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada, YPG ile ilişkileriyle ilgili olarak, 'İlişkimiz geçici ve taktiksel' denildi.

Giriş Tarihi: 14.11.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 17:05
ABD'den çok kritik YPG açıklaması

ABD'li üst düzey yetkili 'PKK'lı teröristlerin başına ödül konması Türkiye'nin endişelerine yanıt' sözleriyle, YPG'li teröristlerle Amerikan askerlerinin birlikte devriye gezmesini 'Suriye stratejimizin bir parçası, ilişkilerimiz geçici ve eylem odaklı. Fırat'ın doğusuna harekat konusunda Türkiye de bizi anlamalı' olarak belirtti.

Yapılan açıklamada 'Türkiye'yi anlıyoruz, Türkiye de bizi' anlamalı denildi. Türkiye ile ABD askerlerinin Menbiç'teki devriyesi için, "Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek" açıklaması yapıldı.

ABD ordusunun üst düzey komutanları ile PKK/PYD'li teröristler böyle görüntülendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den çok kritik YPG açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN