ABD'den Kaşıkçı cinayetini örtbas sinyali

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kayıtların Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dahlini işaret etmediğini savundu.

33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Bolton, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıtları dinleyenlerin, işin içinde Suudi Veliaht Prensi olduğu sonucuna varmadığını ileri sürdü.

"KAYDI KENDiM DİNLEMEDİM AMA..."

Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda neler yaşandığıyla ilgili gerçeği öğrenmek istediğini belirterek, "Kaydı kendim dinlemedim, ancak dinleyenlerin değerlendirmesi, herhangi bir suretle, cinayetle Veliaht Prensi ilişkilendirmiyor." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN KAYITLARIN DİNLETTİRİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, kayıtların, konuşmaların, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini açıklamıştı.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi,Kaşıkçı suikasti için Türkiye'ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dediği iddiasına yer vermişti.