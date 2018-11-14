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'da ile ayrılıkçılar arasında çıktı

'un Kuzeybatı bölgesinde, ile ayrılıkçılar arasında çıkan da 29 silahlı ayrılıkçının öldüğü bildirildi. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, salı günü Kuzey-Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki Nkambe kentinde Kamerun ordusu ile ayrılıkçılar arasında çatışma çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 21:23
Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma çıktı

Çatışmada silahlı olduğu belirtilen 29 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi.

Ayrılıkçıların, bölgedeki Fulani kabilesinden çobanlara saldırması üzerine ordu güçlerinin operasyon düzenlediği belirtildi.

Öte yandan güvenlik güçleri, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmata el koydu.

ANGLOFON KRİZİ

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

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Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma çıktı
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