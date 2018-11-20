‘Atalarımız asırlardır birlikte yaşadı bizim kalplerimiz de birlikte atıyor’

BUGÜN NELER OLDU

MEVLİD-İ Nebi Haftası yurtdışı açılış programına katılmak üzere Kosova'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva'yı ziyaret etti. Kosova Müftülüğü'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke diyanetleri arasındaki işbirliğinin daha ileriye taşınması imkanları ele alındı. Asırlardır atalarımızın bu topraklarda birlikte yaşadıklarını hatırlatan Erbaş, "Şu anda burada bulunmamız da kalplerimizin birlikte attığının bir göstergesidir" dedi. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ise gerek Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'ya verdiği destek ve yardımlarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.