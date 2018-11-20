Dünya beşik gibi!

BUGÜN NELER OLDU

Güney Pasifik'te yer alan Fiji'nin başkenti Suva'nın 283 kilometre doğusunda 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, deniz tabanının 534 kilometre altında kaydedilen sarsıntının herhangi bir hasara yol açmayacak kadar derinde olduğu bildirildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, tsunami tehlikesi olmadığını duyurdu. Ağustosta da Ndoi Adası'nın 280 kilometre kuzeydoğusunda deniz tabanının 560 kilometre altında 8.2 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş, can ya da mal kaybı yaşanmamıştı.Bir diğer deprem haberi de Ege'den geldi. Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TSİ 07.47'de merkez üssü Ege Denizi'nin Yunanistan açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.