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'de araç kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 18 yaralı

'in kuzeydoğu eyaleti 'te bir otomobilin kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 11:34

Çin'in kuzeydoğu eyaleti Liaoning'te bir otomobilin kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberinde, Liaoning'in Huludao kentinde otomobilin bir ilkokulun yakınında toplanmış çocukların arasına girmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 18 kişi civardaki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'in Hunan eyaletinde geçen eylülde sabıkalı sürücünün aracını şehir meydanındaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 18 yaralı
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