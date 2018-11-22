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'de otobüs garajında

'nin başkenti 'da bir otobüs garajında meydana gelen patlamalar sonucu çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 11:37
İngiltere'de otobüs garajında yangın

ingiltere'nin başkenti Londra'nın Farmborough ilçesinde bir otobüs garajında meydana gelen patlamalar sonucunda yangın çıktı. Orphingon otobüs garajında sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamalar nedeniyle 11 otobüs yanmaya başladı. Londra İtfaiyesi 60 itfaiyecinin olay yerine gönderildiğini, yangın söndürme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bölge sakinleri sabahın erken saatlerinde 10 büyük patlama sesiyle uyandıklarını söyledi.

İtfaiye ekipleri çevredeki insanları olay yerindeki dumandan etkilenmemeleri için bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.
Patlamaların ve yangının nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

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İngiltere'de otobüs garajında yangın
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