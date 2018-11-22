Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Meksika tetraları kalbi iyileştiriyor

tetraları kalbi iyileştiriyor

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Meksika tetraları kalbi iyileştiriyor
İngiliz Kalp Vakfının yaptığı araştırmada, Meksika tetralarında bulunan lrrc10 geninin, balığın, kalp dokusunu onarma kabiliyetiyle ilişkisi tespit edildi. Bilim adamları, genin, Meksika tetralarında kalp hasarından sonra çok aktifleştiğini keşfettikten sonra kalp onarımı konusunda dikkate değer yeteneğe sahip bir diğer tür olan zebra balığı üzerinde çalışma yürüttü. Zebra balığında lrrc10 genini devre dışı bırakan bilim adamları, hayvanın artık kalbini iz bırakmadan onaramadığını gördü. Ayrıntıları Cell Reports dergisinde yayımlanan çalışmanın, gelecekte kalp krizi sonucu kalp kası hasar görmüş hastalarda ilaçla ya da gen düzenlenmesiyle yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine ışık tutması bekleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika tetraları kalbi iyileştiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN