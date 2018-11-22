Yemen’deki 85 bin canın hesabını kim verecek?

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İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) Yemen'deki iç savaşta 5 yaşından küçük yaklaşık 85 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden yaşamını yitirmiş olabileceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 yaşından küçük ve tedavi edilmeyen "aşırı akut yetersiz beslenme" mağduru çocukların ölüm oranlarına dayanarak hazırladığı rapor, Yemen'de insanlığın geldiği trajik noktayı ortaya koyarken, ölümlerin Nisan 2015-Ekim 2018 tarihleri arasında yaşandığı belirtildi. Vakıf, Yemen'e ithal edilen gıdanın yüzde 90'ının vardığı liman kenti Hudeyde çevresinde süren ağır çatışmaların durumu daha da kötüleştirdiğini, limanda aylık ithalatta 55 bin tonun üzerinde düşüş yaşandığını, bu miktarın 2.2 milyonu çocuk 4.4 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurguladı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ile İran destekli Husiler arasında savaşının yaşandığı Yemen'de tedavi edilmezlerse her yıl çocukların yüzde 30'u yaşamını yitirecek.Vakfın Yemen direktörü Tamer Kirolos, çocukların bombalar ve açlık nedeniyle ölümünün engellenebileceğini belirterek, Hudeyde'de 150 bin çocuğun hayati riski bulunduğuna işaret etti.