AB Brexit’e onay verdi

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke lideri, dün Brüksel'de düzenlenen zirvede Brexit anlaşmasını ve İngiltere'yle gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyon belgesini onayladı. AB ve İngiltere müzakerecileri tarafından hazırlanan ayrılık anlaşması metninin, Brexit sonucunda ortaya çıkacak bütün konularda hukuki netlik sağlaması öngörülüyor. Onaylanan siyasi deklarasyon belgesiyle de İngiltere ve AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkilere yön verilmesi hedefleniyor. Zirve sonrasında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu sağlanabilecek tek ve en iyi anlaşmaydı. Anlaşmayı onaylayacak olan İngiliz parlamentosu bu durumu göz önünde bulundurmalı" derken, İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından basına yaptığı açıklamada, "İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını Noel'den (25 Aralık) önce oylayacak" dedi. Bundan sonraki süreçte, 585 sayfalık Brexit ayrılık belgesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve İngiltere Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor. İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.