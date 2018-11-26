‘Boynuzlu inek’ talebine ‘hayır’

BUGÜN NELER OLDU

İsviçre'deki referandumda, ülkedeki inek ve keçilerin boynuzunun kesilmeden, doğal olarak uzamasından yana olan çiftçilerin sübvansiyonlarla desteklenmesini içeren tasarı reddedildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, halkın yüzde 44'ü 'evet' oyu kullanırken, yüzde 56'sı karşı çıktı. Böylelikle, inek ve keçilerin boynuzlarının alınmasına karşı olan 66 yaşındaki çiftçi Armin Capaul, 9 yıldır verdiği mücadeleyi kaybetti. Capaul, 120 bin civarında imza toplayarak, olayın referanduma taşınmasını sağlamıştı. İsviçre'de turistlerin ilgisini çeken ineklerin yaklaşık dörtte üçünün boynuzları alınıyor veya inekler genetik olarak boynuzsuz doğuyor. Hükümet, boynuzsuz ineklerin daha az yer kapladıkları için daha az maliyetli olduğu gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyordu. AA