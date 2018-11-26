İran’da deprem: 1 ölü, 458 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

İran'ınbatısındaki Kermanşah eyaletinde dün akşam 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'den de hissedilirken İranlı yetkililer, merkez üssü Irak sınırındaki Serpol Zehab kırsalı olan depremde ilk belirlemelere göre 15'i ağır 413 kişinin yaralandığını, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Depremin hissedildiği IKBY'nin Süleymaniye vilayetinde ise panik nedeniyle yüksekten atlayan bir kişi öldü, 45 kişi de yaralandı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında aynı bölgede meydana gelen depremde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.