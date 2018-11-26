Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İran’da deprem: 1 ölü, 458 yaralı

’da : 1 ölü, 458 yaralı

Giriş Tarihi: 26.11.2018
İran’da deprem: 1 ölü, 458 yaralı
İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde dün akşam 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'den de hissedilirken İranlı yetkililer, merkez üssü Irak sınırındaki Serpol Zehab kırsalı olan depremde ilk belirlemelere göre 15'i ağır 413 kişinin yaralandığını, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Depremin hissedildiği IKBY'nin Süleymaniye vilayetinde ise panik nedeniyle yüksekten atlayan bir kişi öldü, 45 kişi de yaralandı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında aynı bölgede meydana gelen depremde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran’da deprem: 1 ölü, 458 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN