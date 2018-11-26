Türkiye’den ‘orantısız güç’ mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde önceki gün çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu. Hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, cadde çevresinde birçok yeri ateşe verdi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 42'si Paris'te olmak üzere 130 kişinin gözaltına alındığını, 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise protestoculara tepki göstererek, polislere karşı şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini belirtti. 700 bin Türk'ün yaşadığı Fransa'daki gelişmelerin endişeyle izlendiğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları kaygı vericidir" dedi.