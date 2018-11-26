Ukrayna savaş gemilerine Rus ateşi: 1 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle Moskova ile Kiev arasında yaşanan gerilimde dün savaş rüzgarları esti. Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'na ilerleyen Ukrayna savaş gemileri dün sabah Ruslar tarafından durduruldu. Bir Rus savaş gemisi, Ukrayna gemisine çarptı. Ardından Ruslar, Kırım Yarımadası'nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı. Akşam saatlerinde ise Rus savaş uçakları köprü üzerinde uçmaya başladı. Gerginlik akşam çatışmaya dönüştü. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Kerç Boğazı civarında bir Rus sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını duyurdu. 2 kişinin yaralandığ��, 2 Ukrayna gemisinin hasar gördüğü ve rotasını kaybettiği kaydedildi. Bir Ukrayna gemisinin de demir atmak zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus özel kuvvetlerince ele geçirildiği bilgisi de yer aldı. Ukrayna basınında ise Rus ateşi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gelişmeler üzerine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun savaş kabinesini acil toplantıya çağırdığı kaydedildi.