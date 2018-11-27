Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

'teki 'nda çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

Irak'ın kentinde bulunan Osmanlı mirası tarihi 'nda dün gece geç saatlerde çıkan yangında 67 kuyumcu dükkanında bulunan 1 milyar dolarlık altın eridi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 15:19
Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Osmanlı mirası tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece geç saatlerde çıkan yangında 67 kuyumcu dükkanında bulunan 1 milyar dolarlık altın eridi.

AA muhabirine konuşan Kerkük Kayseri Çarşısı Kuyumcular Birliği Başkanı Hakkı İsmail, ''Çarşıda çıkan yangında 1 milyar dolarlık altın eridi.'' dedi.

Asırlık kuyumcu dükkanlarında yangının etkisiyle eriyen altınların enkaz altından toplanmaya çalışıldığını aktaran İsmail, ''Çarşıdaki 67 kuyumcu dükkanında yaklaşık 5 ton altın ve değerli eşyalar bulunuyordu. Saatlerce süren yangının etkisiyle eriyen altınlar heba oldu.'' diye konuştu.

İsmail, yangında sadece altın değil yaklaşık 200 bin dolar değerinde gümüşün de eridiğini belirterek, "Yüzlerce ailenin ekmek kapısı olan iş yerleri yok oldu. Yangının çıkma nedeninin mutlaka ortaya çıkarılmasını istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, daha önce açıklamada, çarşıda bulunan 400'ün üzerindeki iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN