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ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde...

’da ABD’li bir okul müdürü, öğrencilerin önünde getirerek oldu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 18:03 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 18:30
ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde...

Brezilyalı pilotun uçuş sırasında Müslüman olmasının ardından, ABD'li bir okul müdürü de öğrencilerinin önünde Kelime-i Şehadet getirdi.

ÇALIŞTIĞI OKULUN BAHÇESİNDE...

Katar'ın başkenti Doha'da Kraliyet Taç Okulu'nun müdürü Donal Teller, çalıştığı okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerinin huzurunda Müslüman oldu.

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HERKES ÇOK SEVİNDİ

Teller, Kelime-i Şehadet getirirken okulu tekbir sesleri ve sevinç kapladı.

Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmuştu.

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ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde...
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