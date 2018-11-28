ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde...

Brezilyalı pilotun uçuş sırasında Müslüman olmasının ardından, ABD'li bir okul müdürü de öğrencilerinin önünde Kelime-i Şehadet getirdi.
ÇALIŞTIĞI OKULUN BAHÇESİNDE...
Katar'ın başkenti Doha'da Kraliyet Taç Okulu'nun müdürü Donal Teller, çalıştığı okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerinin huzurunda Müslüman oldu.
HERKES ÇOK SEVİNDİ
Teller, Kelime-i Şehadet getirirken okulu tekbir sesleri ve sevinç kapladı.
Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmuştu.