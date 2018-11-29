Eski bikini mankeni adeta çıldırdı! Eski kocasını eve çağırıp nişanlısıyla...
Eski bikini mankeni Raquel Hutchison, bu sefer bir davayla gündemde. Nişanlısı Paul Wilkinson ile birlikte korkunç bir plan yapan eski manken eve çağırdığı kocasına dehşeti yaşattı. Akıl almaz işkenceler gören adam oracıkta hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 29.11.2018 17:22
Raquel Hutchison ve nişanlısı Paul Wilkinson, bikini mankeninin 41 yaşındaki eski kocasını öldürmekten suçlu bulundu. Eski kocasını evine çağıran 40 yaşındaki Hutchison, burada tuzağa düşürülen maktulün yüzüne sprey sıktı.