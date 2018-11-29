Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Eski bikini mankeni adeta çıldırdı! Eski kocasını eve çağırıp nişanlısıyla...

bikini mankeni adeta çıldırdı! Eski kocasını eve çağırıp nişanlısıyla...

bikini mankeni Raquel Hutchison, bu sefer bir davayla gündemde. Nişanlısı Paul Wilkinson ile birlikte korkunç bir plan yapan eski manken eve çağırdığı kocasına dehşeti yaşattı. Akıl almaz işkenceler gören adam oracıkta hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 17:22
Eski bikini mankeni adeta çıldırdı! Eski kocasını eve çağırıp nişanlısıyla...

Raquel Hutchison ve nişanlısı Paul Wilkinson, bikini mankeninin 41 yaşındaki kocasını öldürmekten suçlu bulundu. Eski kocasını evine çağıran 40 yaşındaki Hutchison, burada tuzağa düşürülen maktulün yüzüne sprey sıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski bikini mankeni adeta çıldırdı! Eski kocasını eve çağırıp nişanlısıyla...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN