Trump-Putin bilmecesinde flaş gelişme!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı açıklamaları yılan hikayesine dönerken, iki liderin bugün Arjantin G-20 Zirvesi'nde TSİ ile 17.30'da görüşmelerinin beklendiği duyuruldu

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