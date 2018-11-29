Trump-Putin bilmecesinde flaş gelişme!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı açıklamaları yılan hikayesine dönerken, iki liderin bugün Arjantin G-20 Zirvesi'nde 1 Aralık Cumartesi günü TSİ ile 17.30'da görüşmelerinin beklendiği duyuruldu
Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:50Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:17
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı açıklamaları yılan hikayesine dönerken, iki liderin bugün Arjantin G-20 Zirvesi'nde TSİ ile 17.30'da görüşmelerinin beklendiği duyuruldu