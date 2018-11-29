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Trump-Putin bilmecesinde flaş gelişme!

ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in karşılıklı açıklamaları yılan hikayesine dönerken, iki liderin bugün Arjantin G-20 Zirvesi'nde 1 Aralık Cumartesi günü TSİ ile 17.30'da görüşmelerinin beklendiği duyuruldu

Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:17
Trump-Putin bilmecesinde flaş gelişme!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı açıklamaları yılan hikayesine dönerken, iki liderin bugün Arjantin G-20 Zirvesi'nde TSİ ile 17.30'da görüşmelerinin beklendiği duyuruldu

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Trump-Putin bilmecesinde flaş gelişme!
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