Türkiye bastırdı tasarı püskürtüldü

BUGÜN NELER OLDU

Kanada Senatosu'nda oylamaya sunulan sözde "Pontus soykırımı" hakkındaki tasarı reddedildi. Yunan asıllı Senatör Leo Housakos tarafından gündeme getirilen Pontus iddialarının tanınması yönündeki tasarı, yapılan oylamada 32 aleyhte oya karşı 21 lehte ve 16 çekimser oy verilmesiyle kabul görmedi. Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, tasarının reddedilmesi amacıyla hem Ankara'da hem de Kanada'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland ile önceki gün telefonda görüşerek asılsız iddialara ilişkin Türkiye'nin hassasiyetlerini iletti. ��avuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Kanada'dan beklentileri muhatabının dikkatine getirdi. Kanada'da yaşayan Türk toplumu da özellikle sosyal medyada iddialara karşı tepkilerini ortaya koydu. Pontus çevreleri, iddiaları açısından dönüm noktasının, 100'üncü yıl olarak addedilen 2019 olması beklentisiyle "soykırım" iddialarını yoğunlaştırdı. Son olarak Şubat 2017'de Kanada Senatosu'na sunulan ve Türkiye'nin girişimleriyle gündemden düşürülen tasarı tekrar gündeme getirildi. Pontus tezleri, sözde "tarihi Pontus topraklarında" yaşayan Rumlara etnik temizlik kampanyası yürütüldü iddiasına dayanıyor.