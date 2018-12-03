Duterte'den skandal ifade ve şaşırtan şaka

Duterte, bir ödül töreninde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) geçen ay Singapur'da düzenlenen zirvesine değindi.

"UYANIK KALMAK İÇİN MARİHUANA KULLANIYORUM"

Gün boyu süren toplantılara katılmanın zahmetli bir iş olduğunu ifade eden 73 yaş��ndaki Duterte, zirvede uyanık kalmak için marihuana kullandığını dile getirdi.

"ŞAKA YAPTIM"

Daha önce de birçok kez pervasızca ve düşünmeden konuştuğu bilinen Filipinler Devlet Başkanı, bu açıklamasının hemen ardından gazetecilere şaka yaptığını söyledi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Filipinler'de Duterte yönetimi sırasında güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda öldürülen şüpheli sayısı 5 bine dayanmıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.