‘Her fırsatı değerlendiriyoruz’

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te G-20 Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki durumu çözmeye yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyalog için her türlü imkanı kullandıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmesinin nedeniyle ilgili bir soru üzerine Putin, "Suriye'deki durumun çözümü için dahil, görüşmek ve konuşmak için her türlü imkanı kullanıyoruz. Anayasa komitesinin oluşturulmasını kastediyorum. Çalışma çok hassas ve büyük sabır gerektiriyor. Gerçekten bunu hayata geçiriyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Çok dikkatli ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.İç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'deki mazlum halkın yanında olan Türkiye, Türk Kızılayı aracılığıyla İdlib'in Han Şeyhun kasabasında kurduğu anaokulu ve terzihane ile onlara eğitim ve istihdam desteğinde bulunuyor. Nisan 2017'de Esad rejiminin kimyasal silah saldırısına maruz kalan Han Şeyhun'a gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, burada yaptırılan anaokulunun açılışını gerçekleştirdi. Aralarında yetimlerin de bulunduğu yaklaşık 55 çocuğun eğitim gördüğü anaokulunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Kınık, onlara kırtasiye, oyuncak ve kıyafet gibi çeşitli hediyeler dağıttı. Kınık, daha sonra 20'nin üzerinde kadının istihdam ettiği Türk Kızılayı tarafından kurulan terzihanenin açılışı yaptı.