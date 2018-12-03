Netanyahu ve eşine yeni yolsuzluk suçlaması

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İsrail polisi, Başbakan Benyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'ya yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları için dava açılması yönünde tavsiye kararı verdi. İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ve eşi Sara'nın rüşvet kabul etme ve yolsuzlukla yargılanması için yeterince kanıt var. Öte yandan Netanyahu polisin suçlamalarını reddetti, bunların basının yönettiği bir cadı avı olduğunu belirterek, "Ben ve eşime yönelik polis tavsiye kararları şaşırtıcı değil" yorumunda bulundu. Netanyahu ve eşine dava açılması konusunda kararı başsavcılık verecek. Başsavcılığın kararını vermesinin aylar sürebileceği belirtiliyor. Dosya 4000 olarak bilinen olayda, Netanyahu İletişim Bakanı olarak da görev yaptığı dönemde, telekomünikasyon şirketi Bezeq'e hukuki ayrıcalıklar tanıdığı ve bunun karşılığında da şirkete ait Walla adlı internet gazetesinde Netanyahu hakkında olumlu haberler yazıldığı iddia ediliyor.