Haberler Dünya Haberleri Son dakika haber: Genç mankenin havaalanında üzerinden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!

Son dakika haber: Genç mankenin havaalanında üzerinden çıkanlar akıllara durgunluk verdi! İngiltere'de yaşanan son dakika haberi tüm ingiliz sosyal medyasını salladı. Genç bir mankenin havaalanında yakalanan bavulundan çıkanlar herkesi şoke etti. Bavulların açılması ile birlikte şok edici gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 15:30