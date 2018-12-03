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’i görünce Kaşıkçı’yı unuttular

ÖMER FARUK GÖRÇİN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018
Veliaht Prens’i görünce Kaşıkçı’yı unuttular
Her fırsatta fikir özgürlüğü ve ahlaki değerleri dile getiren dünya liderleri Arjantin'de gerçekleşen G20 zirvesinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla zor günler geçiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a 'hayır' diyemedi.
Prens Bin Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile samimi pozlar verirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gülerek sohbet ederken görüntülendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşüp el sıkışmakta bir sakınca görmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Veliaht ile görüşmeyen nadir ülke lideriyse Kanada'nın başbakanı Justin Trudeau oldu.
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Veliaht Prens’i görünce Kaşıkçı’yı unuttular
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