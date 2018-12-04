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ordusu tünellerine operasyon başlattı

Ordusu, tarafından sınırda inşa edilen tünellere operasyon başlattığını açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 10:04
İsrail ordusu Hizbullah tünellerine operasyon başlattı

İsrail Ordusu, Hizbullah tarafından sınırda inşa edilen tünellere operasyon başlattığını açıkladı.

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasında Hizbullah tarafından açıldığı iddia edilen tüneller için operasyon başlat��ldığı belirtildi. "Tünelleri açığa çıkarma ve etkisiz hale getirme" adlı operasyonun başlatıldığı, ordu tarafından Twitter'da duyuruldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus yaptığı açıklamada, operasyonun sadece İsrail sınırında gerçekleşeceğini ve bunun Lübnan'a kadar uzanmayacağını söyledi. Conricus, "Hizbullah'ın faaliyetlerini İsrail otoritesinin açık ve aleni bir ihlali olarak görüyoruz" dedi.

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İsrail ordusu Hizbullah tünellerine operasyon başlattı
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