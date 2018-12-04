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'de çatışma: 2 ölü

'ın başkenti 'de güvenlik güçleriyle eski Savunma Bakanı Abdul Rahim Vardak'ın oğlu 'ın korumaları arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:12

Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçleriyle eski Savunma Bakanı Abdul Rahim Vardak'ın oğlu Tamim Vardak'ın korumaları arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, güvenlik güçlerinin Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki Tamim Vardak'ın evine yaptığı operasyonda Vardak'ın korumaları tarafından ateş açılması sonucu çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Rahimi, bir gazeteci ile 6 polisin yaralandığını belirtti.

Rahimi, ruhsatsız silah taşımak, silah ticareti yapmakla suçlanan Tamim Vardak'ın saatler süren çatışmanın ardından tutuklandığını kaydetti.

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Kabil'de çatışma: 2 ölü
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