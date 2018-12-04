Rusya’da kış hayatı durma noktasına getirdi

Kış mevsiminin en sert yaşandığı ülkelerden olan Rusya'nın tüm bölgelerinde kış yüzünü gösterdi. Birçok bölgede yollar kapanırken, soğuk nedeniyle bazı bölgelerden ölüm haberleri gelmeye başladı.

Rusya'nın kuzeyinde yer alan Sibirya bölgesinde kışın zor şartlarına karşı tedbirler alındı. Bölgede yolların kapanmaması için çalışmalar başlatılırken, gıda sıkıntısı yaşanmaması için de önlemler alındı. Eksi 50 dereceleri bulan hava sıcaklığı nedeniyle yaşanabilecek donma sebepli ölümlerin önüne geçmek adına sokakta yaşayan binlerce kişi bakım evlerine alındı. Kar araçlarının gece gündüz çalıştığı bölgede tüm tedbirlere rağmen Sibirya'da bazı yolların yoğun kar yağışı sebebiyle kapandığı öğrenilirken, bölgede bulunan birçok havaalanında uçuşların aksamaya başladığı, bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da da kış nedeniyle acil önlemler alındı. Yeni yılı renkli görüntülerle en güzel şekilde karşılayan kentlerden biri olan Moskova'da Kremlin Sarayı çevresinde aralıksız kar temizliği yapılırken, Moskova banliyölerinde de kar ekipleri yolların kapanmaması için yoğun çaba göstermeye başladı.



SERT KIŞ KOŞULLARI ÖLÜME NEDEN OLDU

Rusya'nın en güneyinde bulunan ve ülkenin sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu Krasnodar bölgesinde aniden bastıran kar, hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede kar yağışı nedeniyle Kafkas Dağları'na bağlanan tüm yollar kapandı. Yollarda kalan sürücüler, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Krasnodar'a bağlı Pavlovsk, Gulkevichi, Novokuban ve Armavir şehirlerinde ve bu kentlere bağlı köylerde mahsur kalan 89'u çocuk toplam 245 kişi kurtarılarak geçici sığınma merkezlerine alınırken, 1 kişinin sert kış koşulları sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölümlerin artmaması için bölgede Krasnodar Bölge Valiliği yaklaşık 500 kişilik arama kurtarma ekipleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

18 YAŞINDAKİ FUTBOLCU DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere ulaştığı Moskova'da, Lokomotiv Moskova U21 takımında forma giyen genç futbolcu Alexey Lomakin'in donarak hayatını kaybetmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Bir parkta bulunan Lomokin'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. 18 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeninin kesinleşmesi için soruşturma başlatıldı.



YOLCULARDAN UÇUŞ İPTALLERİNE TEPKİ

Yoğun kar yağışı sebebiyle kara ulaşımında sıkıntı yaşanan Rusya'da havayolu trafiği de kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi. Krasnodar - Rostov - Moskova hattındaki uçuşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Krasnodar'dan Moskova'ya gitmesi planlanan bir uçağın uçuşu iptal edilince yolcular olay çıkardı. Yaşanan gelişmelerden sonra 7 yolcu gözaltına alındı.

Moskova'nın büyük havaalanlarında da kar yağışı nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşandığı öğrenildi. Sibirya bölgesinde bulunan birçok havaalanında da uçak seferleri iptal edilirken, Rus havaalanlarında önlemlerin arttırıldığı bildirildi.