Endonezya'da Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi

Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi yapıldı.

Rohingya Dayanışması Ulusal Komitesinin (KNSR) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlediği gösteride, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları protesto edildi.

Ellerinde, "Endonezya Rohingya ile", "Burada olmaya hakkımız var, bizim topraklarımız" ve "Din kardeşlerimiz nerede?" dövizi taşıyan göstericiler, Myanmar aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan KNSR Genel Sekreteri Ibnu Khajar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümetine yardım için erişim izni vermesi çağrısında bulunuyoruz. Endonezya hükümetinin de insan haklarını ihlal eden Myanmar ile diplomatik ilişkilerini sonlandırmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Khajar, Birleşmiş Milletlerin (BM) etnik temizlik, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları konusunda Arakan'da yapılan ihlallere karşı çözüm bulması çağrısı yaptıklarını ifade etti.

Gösteride, Arakan'da yaşanan şiddet ve trajedi piyesle canlandırıldı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'ye göre 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecinin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.