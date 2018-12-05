İran'dan "Katar'ın OPEC kararının nedenleri incelenmeli" çağrısı

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Katar'ın bazı büyük petrol üreticilerinden kaynaklı sorunlar yaşadığını ve Doha'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararının incelenmesi gerektiğini söyledi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya göre, İran Petrol Bakanı Zengene, yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek OPEC zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Katar'ın bazı büyük petrol üreticisi ülkelerden kaynaklı ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Zengene, Doha yönetiminin bu yüzden OPEC'ten ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Zengene, "Katar'ın OPEC'ten ayrılma kararının nedenlerinin incelenmesi gerekiyor." dedi.

İran'ın OPEC Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili de dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın öncülüğünü yaptığı OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin petrol üretimi konusunda aldığı tek taraflı kararların Katar'ı OPEC'ten ayrılmaya zorladığını söylemişti.

Viyana'da yarın yapılacak OPEC zirvesinde petrol arzını düşürme önerilerinin ele alınması bekleniyor.

Katar Enerji Bakanı Saad Şerida el-Kabi, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, OPEC üyeliğinden ayrılacaklarını açıklamıştı. Katar 1961'den bu yana örgütün üyesiydi.