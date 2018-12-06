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haberi: 'de üç çocuk annesi kadının feci sonu! Şüpheli ölümün ardında...

Günün haberi 'de yaşanan korkunç olaya ilişkin. Üç çocuk annesi kadın ve sevgilisi gece yarısı bir gökdelenin 11. katında buluştu. Daha sonra ikilinin arasında yaşanan olaylar ise çok hızlı ve tüyler ürpertici bir şekilde gelişti.

Giriş Tarihi: 6.12.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 10:44
Son dakika haberi: İngiltere'de üç çocuk annesi kadının feci sonu! Şüpheli ölümün ardında...

Günün haberlerinden birisi 'de yaşanan korkunç olaya ait. Üç çocuk annesi kadın, sevgilisiyle bir gökdelenin 11. katında buluştu. Gece yarısı yaşananların detayları ise, aylar sonra ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: İngiltere'de üç çocuk annesi kadının feci sonu! Şüpheli ölümün ardında...
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