Son dakika haberi: İngiltere'de üç çocuk annesi kadının feci sonu! Şüpheli ölümün ardında...

Günün son dakika haberi İngiltere'de yaşanan korkunç olaya ilişkin. Üç çocuk annesi kadın ve sevgilisi gece yarısı bir gökdelenin 11. katında buluştu. Daha sonra ikilinin arasında yaşanan olaylar ise çok hızlı ve tüyler ürpertici bir şekilde gelişti.
Giriş Tarihi: 6.12.2018 10:44Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 10:44
Günün son dakika haberlerinden birisi İngiltere'de yaşanan korkunç olaya ait. Üç çocuk annesi kadın, sevgilisiyle bir gökdelenin 11. katında buluştu. Gece yarısı yaşananların detayları ise, aylar sonra ortaya çıktı.