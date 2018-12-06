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: üretimini azaltmak için kimseden izin almam

, üretimini azaltmak için kimseden izin almayacağını söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 16:33

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) petrol üretimini azaltması isteğinin ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih, petrol üretimini azaltmak veya kesmek için kimseden izin almalarının gerekmediğini açıkladı.
El Falih, ülkesinin petrol üretiminin Aralık ayında günlük 10,7-10,8 milyon varil seviyesine ulaşacağını ve OPEC ülkelerinin yapılan üretimi azaltmasının en az 6 ay sürmesi gerektiğini belirtti. Suudi bakan, şu ana kadar petrolü azalmak için bir anlaşmanın yapılmadığını, petrol pazarında bir kriz yaşanmasını istemediklerini söyledi.
El Fatih, "Petrol üretimi günde bir milyona azalırsa yeterli olacak, şu anki petrol fiyatları konusunda rahatız" açıklamasında bulundu.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Petrol üretimini azaltmak için kimseden izin almam
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