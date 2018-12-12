AB'nin Myanmarlı yetkililere ilave yaptırıma hazırlanma kararı

Burma (Myanmar) İnsan Hakları Ağı (BHRN), Avrupa Birliği'nin (AB), Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletindeki "ciddi" insan hakları ihlallerine dikkati çekerek sorumlu üst düzey askeri yetkililer ve polislere yönelik ilave yaptırım hazırlığı kararını memnuniyetle karşıladı.

BHRN'den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Konseyinin, BM tarafından Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan Myanmar ordusunun üst düzey komutanları ve sınır muhafız yetkililerine karşı ilave yaptırımlar uygulanması yönündeki kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Arakan ve diğer Myanmarlı azınlıklara yönelik devam eden zulümler karşısında bu yaptırımlar önemli bir adım ancak daha açık şekilde yapılması gerekiyor." ifadesine yer verildi.

BHRN, orduya bağlı şirket ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar getirilmesini de öngören AB Konseyi kararının, "uluslararası toplumun cezalandırıcı yaklaşımı açısından büyük değişimleri beraberinde getireceği" değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de, 10 Aralık'ta, AB Dışişleri Konseyi toplantısı sırasında yapılan yazılı açıklamada, AB Konseyinin Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletindeki "ciddi" insan hakları ihlallerinden endişe duyduğu belirtilmişti.

AB'nin bu suçları işleyen kişilerin cezalandırılması için birçok kez çağrıda bulunduğu anımsatılan açıklamada, bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesinin denetimi altında suçları soruşturacak bağımsız bir mekanizmanın kurulması gerektiğinin altı çizilmişti.

Açıklamada, "AB Konseyi, insan hakları ihlallerinden sorumlu olan üst düzey askeri yetkililer ve polis memurlarına yönelik ilave yaptırım uygulamaya hazırlanıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Halihazırda AB, Myanmar'a silah ambargosu ve bazı üst düzey askeri yetkililere seyahat yasağı ve mal varlığını dondurma gibi yaptırımlar uyguluyor.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.