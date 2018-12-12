Trump’ın eski özel avukatı Cohen’in karar duruşması bugün yapılacak

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın eski özel avukatı Michael Cohen'in Trump'ın isteği üzerine 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında ilişkisi bulunduğu kadınlara 'susma payı' olarak para verdiğini inkar etmesi sebebiyle bugün ABD'deki Manhattan Bölge Mahkemesinin karar duruşmasında ceza alması durumunda durumunda Başkan Trump'ın görevden alınması için inceleme başlatılabileceği iddia edildi.



ABD Başkanı Donal Trump'ın eski özel avukatı Michael Cohen'in Trump'ın gönül ilişkileri olan kadınlara verdiği susma parası sebebiyle hapis cezası alması bekleniyor. Trump'ın eski özel avukatı Cohen'in, Trump'ın iki kadınla iddia edilen ilişkileri sebebiyle 'susma payı' olarak para vermesi suçlamasıyla ceza alması durumunda Trump'ın başkanlığının incelemeye alınma ihtimalinin olduğu iddia edildi.



Michael Cohen, geçtiğimiz Ağustos ayında müstehcen film yıldızı ve model Karen McDougal'a 2016 başkanlık yarışında müvekkilin, korumak için 6 basamaklı para vermekten suçlu bulunmuştu. ABD Başkanı Trump, Salı günü bir haber ajansına oval ofiste yaptığı açıklamada, 2016 yılandaki seçim kampanyası sırasında söz konusu kadınlara yaptığı ödeminin kampanyanın finans kurallarını ihlal etmediğini belirterek başkanlıktan alınması için inceleme başlatılmasından endişesi bulunmadığını ifade etmişti.



ABD Başkanı Trump, "Ülke tarihinde ülkemize en büyük ekonomisini sağlayan bir başkanın hiçbir yanlışlık yapmadığı halde başkanlıktan alınmasının zor. Hayır endişelenmiyorum. Eğer böyle bir şey olursa halk ayaklanır" dedi.



Öte yandan Cohen'in özür dilemesinin ve 4 ila 5 yıl hapis cezası almasının beklendiği kaydedildi.



Cohen ile ilgili iddia ise şu şekilde; ABD Başkanı Trump'la ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadın o zaman başkan adayı olan Trump'a gelerek eğer kendilerine para vermezlerse kariyerini bitireceklerini ve ailesini aşağılayacağını söylüyor. Trump ise bu tehdidi savuşturmak için avukatı Michael Cohen'e kadınlara gerekli ödemeyi yapmasını ifade ediyor.



Bundan iki yıldan fazla bir süre sonra bu şekil suç işlemekle gündeme geliyor.



ABD Başkanı Trump'ın inkar ettiği bir diğer durumun ise Twitter hesabından bir müstehcen film yıldızına inanırlığını sorgulayan hakaret içeren bir twitten dolayı 293 bin dolar ödenmesini emretmesi olarak gösteriliyor. Trump'ın avukatları davanın reddedilmesi için 800 bin dolar istemişti.



Michael Cohen hakkında yapılacak karar mahkemesinin, ABD Manhattan Bölge Yargıcı William Pauley tarafından yapılacağı belirtildi. William Pauley'in beyaz yakalı sanıklara karşı çok sert tutumuyla tanındığı belirtildi.

"BM Daimi Temsilcisi" görevinden yıl sonunda ayrılacak olan Haley, NBC televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetini değerlendiren Nikki Haley, Veliaht Prens Selman'ı cinayetin arkasında olmakla suçladı.

Haley, ''(Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." dedi.

Nikki Haley, ''Suudilerle ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Onlara buna göz yummayacağımızı ve bir daha bunun olmaması gerektiğini söylememiz lazım.'' diye konuştu.

Bundan sonra iki yönetimin ne yapacağını konuşması gerektiğini belirten Haley, ''Suudiler İran ile mücadelemizde ortağımız oldu ve bu çok önemli.'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Muhammed bin Selman ile olan yakın ilişkisi sorulan Nikki Haley, ''Bu söylentiler hep dolaşıyor. Birçok ülkeyle ilişkimiz var ve amacımız bu ilişkileri daha da iyiye götürmek ama bu tarz şeyler olduğunda ise bir geri adım atıp, ilkelerimizden asla taviz vermememiz gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.