Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail güçlerinden Kudüs Üniversitesi'ne baskın

güçlerinden Üniversitesi'ne baskın

güçleri işgal altındaki Doğu 'te bulunan Kudüs Üniversitesi'ne baskın düzenledi. Üniversiteye ait güvenlik kamerası kayıtlarına el koyan İsrail güçleri, baskına tepki gösteren öğrencilere ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 18:16
İsrail güçlerinden Kudüs Üniversitesi'ne baskın

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi kampüsüne girerek bazı fakültelerde arama yaptı.

Baskın sırasında bazı ofislerde tahribata neden olan İsrail güçleri, üniversiteye ait güvenlik kamerası kayıtlarına da el koydu.

Bu çocuğun katili İsrail askerleri!

İsrail güçleri baskına tepki gösteren öğrencileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, birçok öğrencinin atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında pazar akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Batı Şeria'daki baskınlarını artıran İsrail güçleri, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail güçlerinden Kudüs Üniversitesi'ne baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN