Mısır'da sarı yelek giyen avukata gözaltı

Mısır'da sosyal medyada sarı yelekli fotoğrafını paylaşan bir avukat gözaltına alındı.

Mısırlı avukat ve aktivist Mahinur el-Masri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, avukat Muhammed Ramazan'ın "5 sarı yelek bulundurma" suçundan İskenderiye kentinde gözaltına alındığını ve savcılık kararıyla 15 gün nezarette tutulacağını belirtti.

Masri, Ramazan'ın ayrıca "sosyal medyada yalan haber yayma ve yasa dışı protestoya teşvik"le suçlandığını ifade etti.

Bağımsız İfade ve Fikir Özgürlüğü Kurumu'ndan yapılan açıklamada da savcılığın "5 sarı yelek bulundurma" suçundan avukat Muhammed Ramazan hakkında gözaltı kararı verdiği aktarıldı.

Mısır medyasında Ramazan'ın sosyal medyada sarı yelek giydiği bir fotoğrafını paylaştığı haberleri yer alırken, Mısır makamları konuyla ilgili açıklama yapmadı.

- Mısır'da sarı yelek satışı yasaklandı

Mısır yönetimi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasıyla sonuçlanan 2011'deki halk devriminin yıl dönümü öncesinde Fransa'daki protestoların simgesi haline gelen sarı yelek satışını ülke genelinde yasaklamıştı.

Mısır güvenlik güçleri, iş güvenliği malzemesi satan dükkânları, vatandaşa sarı yelek satmamaları ve polis onayı olmadan toptan satış yapmamaları konusunda uyarmıştı.