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'nin kasabasında : 7 yaralı

'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan 'nin kasabasında bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:25
Suriye'nin El Rai kasabasında patlama: 7 yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin El Rai kasabasında bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey olarak da bilinen El Rai kasabasının merkezinde öğleden sonra bomba yüklü motosiklet ile saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca düzenlendiği belirtilen saldırıda yaralananlar tedavi için Azez ve sınır hattında kurulu sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

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Suriye'nin El Rai kasabasında patlama: 7 yaralı
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