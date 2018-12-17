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'da polis sendikasından 'karakolları kapatın' çağrısı

'da polis sendikası, çalışma koşullarını etmek için çarşamba günü ülkedeki karakolların kapatılması çağrısı yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 20:46
Fransa'da polis sendikasından 'karakolları kapatın' çağrısı

Fransa'da bir polis sendikası, çalışma koşullarını protesto etmek için çarşamba günü ülkedeki karakolların kapatılmasını istedi.

Ülkenin en önemli polis sendikalarından Alliance, yaptığı yazılı açıklamada, çarşamba gününü "kara gün" ilan ettiklerini belirterek, ülkedeki tüm karakolların kapatılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, polislerden görev yerlerinde bulunmaları ancak sadece acil çağrılara cevap vermeleri istendi.

Hükümetten, polisin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin istendiği ancak şu ana kadar bir adım atılmadığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimi harekete geçmezse eylemlerin süreceğinin altı çizildi.

Ülkenin en köklü polis sendikalarından Vigi de sarı yeleklileri desteklemek amacıyla 8 Aralık itibarıyla greve gidileceğini duyurmuştu.

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Fransa'da polis sendikasından 'karakolları kapatın' çağrısı
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