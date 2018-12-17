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askerleri sahilinde 2 Filistinliyi yaraladı

Şeridi'nin kuzeyinde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen deniz eylemine müdahale eden işgalci askerleri, barışçıl gösteri yapan silahsız ve savunmasız sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açarak 2 Filistinliyi yaraladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 21:34
İsrail askerleri Gazze sahilinde 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız şekilde Gazze'ye kara, hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü gerçekleştirilen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı. Gazze'nin kuzeyinde İsrail sınırında yer alan kıyı bölgesinde düzenlenen eyleme İsrail güçleri müdahale etti.

GERÇEK MERMİYLE YARALANDILAR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 2 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

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İŞGALCİ İSRAİL'İN ABLUKASI SÜRÜYOR

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 19 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle son bulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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İsrail askerleri Gazze sahilinde 2 Filistinliyi yaraladı
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