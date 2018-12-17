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' yanlısı sözleşmeyi' imzalamayınca işinden oldu

'de bir terapist, iş sözleşmesindeki "'i boykot etmeyeceği ve bu ülkenin ekonomisini hedef alan eylemlerde bulunmayacağına" dair maddeyi kabul etmeyince işini kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 23:34
'İsrail yanlısı sözleşmeyi' imzalamayınca işinden oldu

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okulda konuşma terapisti olarak çalışan Müslüman kadın, iş sözleşmesinde yer alan "İsral'i boykot etmeyeceği ve bu ülkenin ekonomisini hedef alan eylemlerde bulunmayacağına" dair maddeyi kabul etmeyince işinden kovuldu.

Amerikan "The Intercept" sitesinde yer alan habere göre, Teksas'ın Austin kentindeki bir okulda, gelişim bozukluğu yaşayan, otistik veya konuşma zorluğu çeken çocuklara konuşma terapistliği yapan ABD vatandaşı Behiye Amavi, iş sözleşmesine bu yıl eklenen "İsrail" maddesi nedeniyle işinden oldu.

Maddede, Amavi'den "İsrail'i boykot etmeyeceği ve bu ülkenin ekonomisini hedef alan eylemlerde bulunmayacağına" dair taahhüt istendi.

Sözleşmedeki bu maddeyi kabul etmediği için işine son verilen Amavi, ABD anayasasına göre "ifade özgürlüğünün" elinden alındığı gerekçesi ile Teksas'taki federal mahkemede okul aleyhine dava açtı.

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'İsrail yanlısı sözleşmeyi' imzalamayınca işinden oldu
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