Nijerya'da ölüm hasadı!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın 5 eyaletinde, son 3 yılda çoban ve çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 3 bin 600'den fazla kişi öldü.

3 BİN 641 Kİİ ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda, Ocak 2016'dan bu yana Adamawa, Benue, Kaduna, Tamara ve Zamfara eyaletlerinde 2 grup arasında çıkan şiddet olaylarında 3 bin 641 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"BİRİLERİ ÇATIŞMALARDAN FAYDALANIYOR"

Rapora ilişkin AA muhabirine konuşan Nijerya Miyetti Allah Hayvancılık Derneği (MACBAN) Genel Sekreteri Baba Othman Ngelzarma, çoğu zaman yaşanan şiddet olaylarının çoban ya da çiftçilerle ilgili olmadığının altını çizerek, "Birileri çatışmalardan faydalanıyor." dedi.

"SİLAHLI KİŞİLER ÇİFTÇİ VE ÇOBANLARIN ADINI KİRLETİYOR"

Plateau Çiftçiler Derneği temsilcisi Lawrence Zango ise bölgedeki silahlı kişilerin yerel halktan olmadığına dikkati çekerek, 2 grubun adını kirletmeye çalışan başka bir grup olduğunu ifade etti.

"OLAYLARIN ARKASINDAKİLER BULUNUP ADALETE TESLİM EDİLSİN"

Yaşanan çatışmalardan hükümetin sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Zango, olayların arkasındaki kişilerin bulunması ve adalete teslim edilmesi çağrısında da bulundu.