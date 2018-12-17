Uşak’a şehit ateşi düştü

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin bulunduğu aracı takibe alan polislere hain saldırı düzenlendi. Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde PKK'lı teröristlerce açılan ateşte biri ağır olmak üzere 2 polis memuru yaralandı. Hain saldırıda yaralanan polisler, helikopterle Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uşak nüfusuna kayıtlı polis Nazım Tuncer şehit düştü. Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar köyünde yaşayan şehidin ailesine Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve beraberindeki heyet şehadet haberini verdi.