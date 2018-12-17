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Yahudi yerleşimci aracıyla bir Filistinliyi ezdi

'in işgali altında bulunan 'da, bir Yahudi yerleşimci aracıyla bir genci ezerek yaraladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 23:37

İşgal altındaki Batı Şeria'da, bir Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Ma'ale Amos Yahudi yerleşim birimi yakınında bir yerleşimci aracıyla 19 yaşındaki Muhammed Avde Gazel isimli Filistinliyi ezdi.

Yaralanan Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail işgali altındaki topraklarda Yahudi yerleşimciler, zaman zaman araçlarıyla "kasten" çarptıkları Filistinlilerin yaralanmalarına neden oluyor.

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Yahudi yerleşimci aracıyla bir Filistinliyi ezdi
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