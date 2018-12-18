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'un korkunç kehanetleri deşifre oldu! İşte Nostradamus'un 2019'da kehanetleri...

Fransız eczacı ve kimyacı olan Michel de Nostradomus, ilaç karışımlarından daha çok kehanetleri ile gündeme geliyor. 'un gizemli kehanetlerinin deşifre edildiği iddia edildi. Nostradamus, üçüncü dünya savaşının 2019 yılında çıkacağını ileri sürdü. İşte Kahin Nostradamus'un gizemli kehanetleri...

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:01
Kahin Nostradamus'un korkunç kehanetleri deşifre oldu! İşte Nostradamus'un 2019'da kehanetleri...

İlaç karışımlarından daha çok kehanetleriyle tanınan Nostradomus olarak da bilinen Fransız eczacı ve kimyacı Michel de Nostradomus'un 2019 için korkunç kehanetlerinin uzmanlar tarafından deşifre edildiği iddia edildi.

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Kahin Nostradamus'un korkunç kehanetleri deşifre oldu! İşte Nostradamus'un 2019'da kehanetleri...
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