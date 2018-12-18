Kahin Nostradamus'un korkunç kehanetleri deşifre oldu! İşte Nostradamus'un 2019'da kehanetleri...

Fransız eczacı ve kimyacı olan Michel de Nostradomus, ilaç karışımlarından daha çok kehanetleri ile gündeme geliyor. Kahin Nostradamus'un gizemli kehanetlerinin deşifre edildiği iddia edildi. Nostradamus, üçüncü dünya savaşının 2019 yılında çıkacağını ileri sürdü. İşte Kahin Nostradamus'un gizemli kehanetleri...
Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:17Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:01
İlaç karışımlarından daha çok kehanetleriyle tanınan Nostradomus olarak da bilinen Fransız eczacı ve kimyacı Michel de Nostradomus'un 2019 için korkunç kehanetlerinin uzmanlar tarafından deşifre edildiği iddia edildi.