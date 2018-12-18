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Ruhani, 'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada İran 'nin Cumhurbaşkanı 'ın resmi daveti üzerine yarın 'yı ziyaret edeceği belirtildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:17
Ruhani, Türkiye'ye geliyor

Yapılan açıklamaya göre, Ruhani'ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.
Ruhani, Türkiye temasların kapsamında iki ülke lideri başkanlığında toplanacak 5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konsey'ine de katılacak.

Toplantıda, iki ülke ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için iki ülke cumhurbaşkanının benimsediği hedef ele alınacak. Ziyaret çerçevesinde iki ülke cumhurbaşkanı huzurunda ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış önemli anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

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Ruhani, Türkiye'ye geliyor
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