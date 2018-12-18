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'da fabrikanın çatısı çöktü, 3 işçi öldü! Dehşet anları kamerada...

'da bir fabrikada çatı çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 11:55
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Edinilen bilgiye göre olay Dzerjinski şehrinde yaşandı. İşçilerin fabrika içinde çalışma yaptığı sırada, çatı aniden çöktü. Çatının çökmesi sonrası kaçma fırsatı bulamayan 3 işçinin öldüğü; 4'ünün ise yaralandığı belirtildi.


Toplamda 116 kişinin etkilendiği ve 35 adet ekipmanın hasar gördüğü kazayla ilgili yapılan incelemelerde, çatının onarıldığı sırada çöktüğüne işaret edildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, "Onarım sırasında çatının çökmesi inşaat sırasında güvenliğin ihmal edildiğinin bir göstergesi" denildi.

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Rusya'da fabrikanın çatısı çöktü, 3 işçi öldü! Dehşet anları kamerada...
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