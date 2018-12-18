Taliban ve ABD BAE'de görüştü

Afganistan'da 17 yıldır süren savaşı sona erdirmek amacıyla Taliban örgütü temsilcileriyle Amerikalı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüştü.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Taliban temsilcileriyle Amerikalı yetkililer arasında dün yapılan görüşmelere Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) temsilcilerin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkede barışın tesis edilmesinin ele alındığı kaydedildi.

GÖRÜŞMELERİN DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında da barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlayacağı açıklandı.

Açıklamada, görüşmeleri yürütecek Abdul Salam Rahimi başkanlığındaki Afgan heyetinin BAE'ye gittiği vurgulandı.

Taliban temsilcileri ve Amerikalı yetkililer ekim ayında da Katar'da bir araya gelmişti.