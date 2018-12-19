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Arkadaşlarına atlayışını kaydetmelerini söyledi ve atladı, ancak açılmadı

'da 14 katlı binanın çatısına çıkan bir genç, yanında getirdiği paraşütle atlayış yaptı ancak açılmayınca yere çarparak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin son anlarını, arkadaşları kameraya kaydetti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 09:58
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Makiivka kentinde yaşayan 15 yaşındaki bir çocuk, yanında getirdiği paraşüt ile atlayış yapmak için yapımı süren 14 katlı binanın çatısına çıktı. Arkadaşlarına atlayışını kameraya çekmelerini söyleyen çocuk daha sonra çatıdan kendisini boşluğa bıraktı. Paraşüt açılmayınca, yere sert şekilde çakılan çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun cansız bedenini morga kaldırdı.


Yerel basına bilgi veren uzmanlar, paraşütün açılması ve etkisini göstermesi için belirli bir yükseklik gerektiği ve o binanın bunun için yeterli olmadığını söyledi.

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Arkadaşlarına atlayışını kaydetmelerini söyledi ve atladı, ancak paraşüt açılmadı
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