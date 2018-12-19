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El-Aksa televizyonundan yayın durdurma kararı

Hamas hareketine bağlı El-Aksa televizyonu (Al-Aqsa TV), 'in 12 Kasım’da 'deki genel merkezinin bulunduğu binayı yıkması üzerine yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle yayınını yarından itibaren durduracağını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 23:27
El-Aksa televizyonundan yayın durdurma kararı

El-Aksa Televizyonu Genel Müdürü Visam Afife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, kanalın Gazze'deki genel merkezini yıkması üzerine yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle yayını yarın yerel saatle 17:00'den itibaren durduracaklarını söyledi.

Kanalın yeniden yayına başlamasının mali duruma bağlı olduğunu kaydeden Afife, kanalda yaklaşık 220 kişinin çalıştığını belirtti.

İsrail'in 12 Kasım'da Gazze'deki Aksa televizyon kanalı merkezine yönelik düzenlediği füze saldırısı sonucu kanalın yayın yaptığı bina yerle bir olmuştu.

DÜNYADAN YARDIM BEKLİYORLAR

Aksa TV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Rıdvan, füzelerle yıkılan televizyon binasının enkazında 20 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, televizyon kanalına yeni bir merkezin yapılması için tüm dünyadan yardım beklediklerini ifade etmişti.

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El-Aksa televizyonundan yayın durdurma kararı
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