Endonezya'dan Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

Endonezya Temsilciler Meclisi, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınadı.

Endonezya Temsilciler Meclisi 1 Nolu Komisyon Başkanı Abdul Kharis Almasyhari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınadıklarını belirterek, kararın hata olduğunu söyledi.

Almasyhari, kararın Orta Doğu'da özellikle Filistin'de Birleşmiş Milletlerin çözüm çabalarına saygı duymayan "kibirli kıta ülkelerinin kibirli tutumlarının" açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta sonu yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuş, büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri çok sayıda Filistinliyi şehit etmişti.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.