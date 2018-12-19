Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Endonezya'dan Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

'dan 'nın kararına tepki

Temsilciler Meclisi, 'nın Batı 'in başkenti olarak tanıma kararını kınadı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 10:18
Endonezya'dan Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

Endonezya Temsilciler Meclisi, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınadı.

Endonezya Temsilciler Meclisi 1 Nolu Komisyon Başkanı Abdul Kharis Almasyhari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınadıklarını belirterek, kararın hata olduğunu söyledi.

Almasyhari, kararın Orta Doğu'da özellikle Filistin'de Birleşmiş Milletlerin çözüm çabalarına saygı duymayan "kibirli kıta ülkelerinin kibirli tutumlarının" açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta sonu yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuş, büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri çok sayıda Filistinliyi şehit etmişti.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Endonezya'dan Avustralya'nın Kudüs kararına tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN