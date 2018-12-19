Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Al-khatib vefat etti

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir yıldır İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören Al-khatib, bu akşam saatlerinde vefat etti.

Al-khatib, 1958 yılında Ramallah'ta dünyaya geldi. 1979-1994 yılları arasında Ankara'da bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisi olarak görev yaptı. 1994-200 yılları arasında Filistin'e döndü ve 2000 yılının başına kadar Filistin'de çeşitli devlet kurumlarında çalıştı.

Türkiye'ye 2000 yılında dönen Al-khatib, Filistin Büyükelçiliği Daire Başkanı rütbesi ile İstanbul Bölgesi Temsilcisi olarak atandı. Daha sonra 2. müsteşar derecesi ile görevine devam etti ve 2008 yılında 1. müsteşar olarak terfi aldı.

Al-khatib, 6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürütüyordu.

Abdalkarim, Al-khatib evli ve dört çocuk babasıydı.